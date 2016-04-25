Киев, 26 апреля, 2016, 02:58 — ИА Регнум. Однополые браки на Украине не будут легализованы. Об этом заявил президент страны Пётр Порошенко на встрече с представителями всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, передаёт УНИАН.

Чаус Виктор Николаевич «Свадьба»

В ходе встречи предстоятель Украинской православной церкви затронул тему сохранения традиционных семейных ценностей в украинском обществе, отметив, что легализация однополых браков была бы для Украины крайне опасной.

Пётр Порошенко на это заявил, что однополые браки в стране не будут узаконены, так как на Украине, по его словам, остаётся неизменным уважение к свободе совести и религиозных чувств.

Напомним, в ноябре минувшего года Верховная рада Украины приняла поправку о запрете дискриминации сексуальных и меньшинств в трудовом кодексе, которая является одним из условий либерализации визового режима между Украиной и Европейским союзомю