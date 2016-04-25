Минск, 26 апреля, 2016, 01:59 — ИА Регнум. «25−29 апреля 2016 года проходит визит белорусской делегации во главе с министром экономики в Китайскую Народную Республику. Программой визита запланированы встречи Владимира Зиновского с руководством ряда провинций КНР, а также представителями крупных китайских компаний», — сообщает пресс-служба Минэкономики Белоруссии.

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Вице-губернатор провинции Чжэцзян Лян Лимин принял министра экономики постсоветской республики 25 апреля, обсудив вопросы сотрудничества при реализации проекта «Экономического пояса Шелкового пути», а также проекта строящегося под Минском Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».

Также были обсуждены вопросы активизации межрегионального сотрудничества и реализации неназванных «взаимовыгодных белорусско-китайских инвестиционных проектов при участии деловых кругов провинции Чжэцзян».

«Владимир Зиновский поблагодарил руководство провинции Чжэцзян за помощь и поддержку развитию сотрудничества между провинцией и Республикой Беларусь, постоянное внимание и помощь к вопросам реализации совместных инвестиционных проектов, самым знаковым среди которых является создание в Белоруссии производства легковых автомобилей на СЗАО «БелДжи» с участием компании Geely Holding Group», — сказано в официальном сообщении.

Минэкономики постсоветской республики сообщило также, что 25 апреля Зиновский встретился с руководством ведущего китайского и мирового интернет-ритейлера компании «Алибаба Груп», обсудив «первоочередные шаги по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества для выхода белорусской продукции на интернет-площадки КНР при содействии «Алибаба Груп», расширения использования электронных торговых площадок во взаимной торговле Белоруссии и Китая».

«Сотрудничество Республики Беларусь и «Алибаба Груп» позволит, с одной стороны, нарастить экспорт белорусской продукции в КНР, а с другой стороны — привлечет на электронные торговые площадки компании новых клиентов не только из Белоруссии, но и других стран, входящих в Евразийский экономический союз», — отметил в ходе переговоров Владимир Зиновский, сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля Александр Лукашенко подписал указ №40, которым беспошлинный ввоз международных посылок ограничен 22 евро и 10 кг. Белорусы крайне негативно оценили ограничения на получение «посылочек из Китая». Сайт aliexpress.com позволял жителям постсоветской республики приобретать товары прямо из Китая, обходя торговых посредников, что весьма нервировало «слуг народа».

Отметим также, что Белоруссия имеет в торговле с Китаем стабильно отрицательное сальдо, увеличивающееся с каждым годом. Также отметим, КБИП «Великий камень» строится не первый год. Александр Лукашенко 21 апреля в своём послании народу и Нацсобранию особое внимание уделил развитию КБИП «Великий камень», где «должны быть созданы предприятия послезавтрашнего дня», констатировав, что в парке дела идут из рук вон плохо и поэтому будут приняты «жесточайшие решения». По данным автосалонов, реализация китайских автомобилей «Джили», собранных в Белоруссии, также желает лучшего.