Парамарибо, 26 апреля, 2016, 01:57 — ИА Регнум. Делегация Исламского банка развития завершила визит в Суринам, в ходе которого этой стране был предложен кредит в размере 1,75 млрд долларов. Как заявил министр финансов Суринама Гилмор Хоэфдраад, проекты, которые будут финансировать за счет этого кредита, пройдут через строгий процесс отбора. Преимущества будут предоставлены проектам по импорту товаров социального значения и медикаментов. Кроме этого, средства будут вложены в развитие инфраструктуры и сельского хозяйства. Министр финансов уверен, что данный кредит может помочь стране преодолеть экономический кризис. На экономике Суринама крайне отрицательно сказалось падение цен на золото и нефть. Сейчас страна переживает и резкое падение местной валюты — суринамского доллара. Кроме этого, Суринам ищет поддержку и со стороны Всемирного банка, Карибского банка развития и Международного валютного фонда (МВФ), чтобы справиться с рецессией, комментирует Jamaica Observer.

ioccg.org Суринам

Суринам эксперты называют маленькой страной с большими проблемами, связанными с незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег, нелегальной добычей золота, сообщает Global post. Экономика Суринама базируется на добыче бокситов и экспорте алюминия, золота и нефти (85% экспорта и 25% доходной части госбюджета), тем не менее Суринам продолжает оставаться беднейшей страной Южноамериканского континента.