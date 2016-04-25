Одесса, Украина, 26 апреля, 2016, 01:53 — ИА Регнум.



army.lv Гранатомёт РПГ 7

Взрыв прогремел поздно вечером 25 апреля в офисе банка «Пивденный» в Одессе ну улице Краснова. По предварительным данным, никто не пострадал, передаёт местное издание «Таймер».

Взрыв произошёл на уровне третьего этажа в лифтовой шахте, расположенной снаружи здания. Кабина лифта при этом находилась на первом этаже. Само здание повреждено незначительно: выбиты элементы остекления шахты.

По сообщениям СМИ, чуть позднее в кустах на другой стороне дороги правоохранители обнаружили отстрелянный тубус от гранатомёта «Муха». Предполагается, что причиной взрыва стал выстрел именно из этого оружия.

Все подробности произошедшего в настоящее время выясняются.