Кингстон, 26 апреля, 2016, 01:37 — ИА Регнум. Карибские СМИ пишут об обострении отношений между Ямайкой и Тринидадом и Тобаго. Экс-премьер Ямайки, а ныне лидер оппозиции Поршия Симпсон-Миллер выступила с критикой бойкота товаров и услуг из Тринидада и Тобаго. Решение о бойкоте было принято в ответ на факты «плохого обращения» с гражданами Ямайки со стороны иммиграционных властей официального Порт-оф-Спейна. Речь идет об отказе во въезде на территорию Тринидада и Тобаго двенадцати ямайцам. В то же время экс-премьер настаивает на том, что право на свободное передвижение, предоставленное гражданам Ямайки Договором Чануарамасс, должно быть оставлено в силе. Однако, бывший министр национальной безопасности Тринидада и Тобаго Гэри Гриффит заявил, что на территории его страны находится более двадцати тысяч нелегальных иммигрантов с Ямайки, которые «обременяют Тринидад и Тобаго», сообщает Jamaica Gleaner.

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Тем не менее Поршия Симпсон-Миллер надеется, что этот «маленький карибский кризис» можно будет преодолеть дипломатическими методами.