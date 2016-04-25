Ереван, 26 апреля, 2016, 01:28 — ИА Регнум. Взрыв в автобусе в Ереване прогремел под вторым сидением справа, сообщил начальник полиции Армении Владимир Гаспарян, передаёт корреспондент ИА REGNUM в Ереване.

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«На данный момент ясно, что не было взрыва газового баллона или дизельного топлива. Произошел волновой взрыв, а не осколочный, однако утверждать что-либо конкретно на данный момент рано», — заявил Владимир Гаспарян. Он также не подтвердил, но и не опроверг версию о теракте.

По словам начальника полиции камеры наблюдения на улице Алабяна, где прозвучал взрыв, зафиксировали момент взрыва в автобусе. Личность человека, сидевшего на месте где произошёл взрыв, устанавливается.

Пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян в свою очередь сообщил, что президенту Сержу Саргсяну периодически докладывается о ходе работ после взрыва автобуса.

Серж Саргсян поручил полиции усилить работу патрульно-постовой службы.

«Министерство здравоохранения осуществляет необходимые мероприятия для оказания медицинской помощи пострадавшим. Призываем общественность воздержаться от распространения непроверенных данных», — говорится в заявлении Акопяна.

По неподтверждённой пока информации, президент Армении провёл экстренное совещание с участием глав силовых ведомств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 21:51 часа в Ереване в рейсовом автобусе произошел взрыв. В момент взрыва в автобусе находились 9 пассажиров и водитель. Водителя в настоящий момент допрашивают, он не пострадал.

По положению на 23:56 часов 7 пострадавших: Асмик Суреновна Мелконян (1963 г. р), Ануш Аршалуйсовна Егикян (1979 г. р), Арутюн Назарович Терзян (1971 г. р), Эдгар Араикович Гаспарян (2002 г. р), Анаит Саркисовна Маркарян (1994 г. р), Роланд Сурикович Ходжаян (2001 г. р), Артур Вачикович Маркарян (1994 г. р). Он уже выписан из больницы. Пострадавшие граждане Армении.

Врачи оценивают состояние Эдгара Гаспаряна и Роланда Ходжаяна как тяжелое. Состояние Анаит Маркарян как удовлетворительное. Состояние остальных средней тяжести.

Советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян сообщила, что в результате взрыва погибли два человека, их личности установлены.