Дамаск, 26 апреля, 2016, 01:23 — ИА Регнум. В сирийский город Дейр-эз-Зор, осаждённый террористической группировкой «Исламское государство» доставлено более 20 тонн продовольствия. Об этом говорится в информационным бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mirvkartinkah.ru Сирийский город Дейр-эз-Зор

«В осажденный боевиками ИГИЛ город Дейр-эз-Зор сирийским руководством с использованием российских парашютных платформ доставлено более 20 тонн продовольствия», — говорится в бюллетене.

Сообщается, что в настоящее время продолжается формирование гуманитарных конвоев для жителей двух населённых пунктов в провинции Хама и сирийских граждан, временно проживающих в лагерях внутренне перемещённых лиц в провинции Латакия.

За минувшие сутки сирийскими ремонтными бригадами в городе Эль-Карьятейн провинции Хомс от завалов расчищено 12 метров улиц и восстановлено одно здание. Сапёрами разминировано 100 метров дорог и обезврежено четыре фугаса, заложенных террористами при отступлении.

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