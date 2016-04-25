Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 26 апреля, 2016, 01:12 — ИА Регнум. 2 мая в Пуэрто-Рико может быть объявлен дефолт. Как сообщают эксперты Moody’s Investors Service, долг Пуэрто-Рико достиг 470 млн долларов и не может быть выплачен в срок. В ближайшее время Пуэрто-Рико ожидают судебные иски, сообщает Bloomberg.

Диего Ривера — Стенная роспись , Национальный дворец, Мексика Сити (1929-1945)

В начале апреля 2016 года губернатор страны Алехандро Гарсия Падилья отметил, что Пуэрто-Рико неплатежеспособно, и раскритиковал Конгресс США и инвесторов за то, что они не прилагают усилия для спасения ассоциированного государства. По его словам, правительство было вынуждено принять законопроект, чтобы защитить здоровье, безопасность и благополучие пуэрториканцев.

Алехандро Гарсиа Падилья также заявил, что считает неприемлемым решение конгресса США создать управление фискального контроля над островом. По его мнению, подобные действия «узурпируют полномочия Пуэрто-Рико». Алехандро Гарсиа Падилья уверен, что эта идея Конгресса США служит интересам фондов-стервятников, «непорядочная и унижающая достоинство пуэрториканцев», а «подобные решения ведут к большим жертвам Пуэрто-Рико в пользу кредиторов», комментирует El Nueva Dia.

Пуэрто-Рико переводится как «богатый порт», но вхождение в состав США превратило страну в банкрота. На сегодняшний день Пуэрто-Рико является зависимой от США территорией и имеет статус «неинкорпорированной организованной территории», что означает, что оно находится под управлением США (но не является их неотъемлемой частью). Действие Конституции США на территории ограничено. Верховная власть в Пуэрто-Рико принадлежит Конгрессу США, но территория имеет собственную систему самоуправления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад Альянс за свободную суверенную ассоциацию призвал спикера палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Пола Райана начать процесс деколонизации Пуэрто-Рико.