Минск, 26 апреля, 2016, 01:06 — ИА Регнум. «Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в марте 2016 года составила 7 094 521 рубль, рабочих и служащих — 7 136 393 рубля», — сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

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По официальному курсу Нацбанка Белоруссии 7,94 521 млн белорусских рублей эквивалентны $360,4. Отметим, что номинальная начисленная средняя зарплата — это не реальная зарплата и не медианная зарплата.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президентской кампании 2010 года Александр Лукашенко распорядился довести уровень средней зарплаты по республике до $500. C тех пор «президентские папиццот» стали элементом городского саркастического фольклора, сменив тему «зарплаты доярки».