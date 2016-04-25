Москва, 26 апреля, 2016, 00:56 — ИА Регнум. Турецкая артиллерия 24 апреля обстреляла позиции правительственных войск Сирии из населённого пункта Алуичак. Об этом говорится в информационным бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

hasadalyoum.com Выстрел турецкой артиллерийской установки

«С 13:00 до 13:15 24 апреля турецкая артиллерия обстреливала позиции сирийских правительственных войск из района населённого пункта Алуичак. Ответный огонь по позициям турецкой артиллерии не открывался», — говорится в бюллетене.

В целом, как сообщается, режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии. За минувшие сутки было зафиксировано девять нарушений в провинциях Дамаск, Латакия и Алеппо.

В Латакии боевики причисляющей себя к оппозиции группировки «Ахрар аш-Шам» из реактивных систем залпового огня и миномётов обстреляли позиции подразделений сирийской армии в районах населённых пунктов Сандран, Раша, Сафар, Шмайса.

Боевики другой оппозиционной группировки — «Джейш аль-Ислам» из минометов обстреляли военный госпиталь в поселке Хараста и отряды проправительственных сил в районах населённых пунктов Джаубар, Мардж-Султан и Арбил (Дамаск).

После артиллерийской подготовки боевики группировки «Ахрар аш-Шам» предприняли попытку наступления на позиции сирийской армии в районе горы Джебель-Агам южнее города Алеппо. Понеся потери в ходе боя, боевики отступили на исходные позиции.

По информации, полученной российской стороной от местных жителей и сил ополчения, в северо-восточных районах провинции Латакия продолжает сосредотачивать силы террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра».

В провинции Идлиб боевики дважды обстреляли из минометов населенный пункт Фуаа.