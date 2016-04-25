Ереван, 26 апреля, 2016, 00:39 — ИА Регнум. Водитель пассажирского автобуса, в котором произошёл взрыв в центре Еревана, выжил, в настоящее время он даёт показания следователям, передаёт агентство «Новости-Армения».

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По уточнённым данным, в результате взрыва погиб один человек, ещё шесть человек пострадали. По информации МЧС Армении, среди пострадавших — трое подростков 2001—2002 годов рождения, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии. Личность погибшего уточняется.

Напомним, взрыв в пассажирском автобусе произошёл вечером 25 апреля на улице Алабяна в Ереване. По свидетельствам очевидцев, взрыв был мощным. Причины произошедшего пока не установлены.