Буэнос-Айрес, 26 апреля, 2016, 00:29 — ИА Регнум. Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что его страна хочет быть «мировым супермаркетом». А этого можно достичь путем поощрения инвестиций. Заявление было сделано во время Иберо-американской деловой встречи в Буэнос-Айресе. Президент Аргентины уверен, что пока его страну воспринимают как «житницу», которая экспортирует продукты питания. Он также отметил, что теперь в стране пришло к власти правительство, которое выведет его на новый мировой уровень, в том числе, за счет облегчения процесса вложения инвестиций в экономику Аргентины. Среди стратегически важных для вложения отраслей Маурисио Макри назвал энергетику, горнодобывающую промышленность, туризм, пищевую промышленность и инфраструктуру, собщает La Voz de Michoacán. Согласно версии журнала Time в список ста самых влиятельных персон мира попал президент Аргентины Маурисио Макри. Отметим, что отношение к Маурисио Макри в самой Аргентине достаточно не однозначно. Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер обвинила Макри в «цинизме и двуличии». В стране не прекращаются массовые акции протеста против социальной и экономической политики Маурисио Макри, писало ранее ИА REGNUM