Минск, 26 апреля, 2016, 00:15 — ИА Регнум. «Мы работаем над тем, чтобы, как я уже сказал, в ближайшем будущем мы имели возможность для полноценного, полноформатного диалога, подразумевая, что этот диалог должен вестись на уровне соответствующих посольств, полноценных послов», — заявил 25 апреля глава МИД Белоруссии Владимир Макей, принявший участие в церемонии присвоения средней школе № 130 города Минска имени Рут Уоллер.

nn.by Флаги США и Белоруссии

«Я бы назвал сегодняшнее событие актом восстановления исторической справедливости. Почему? Потому что факты оказания помощи в первые послевоенные годы нашей стране, другим постсоветским республикам долгое время замалчивались.

О них, почему-то, не было принято говорить. Но история не терпит фальши. История должна быть объективна. И мы сегодня, открывая памятную доску Рут Уоллер, которая погибла здесь, спасая детей, я считаю, действительно восстанавливаем историческую справедливость, отдаем дань истории. Где-то около года назад мы разговаривали об этом с господином временным поверенным в делах США Скоттом Роландом, с мэром города. Мы тогда договорились сделать этот шаг и увековечить память Рут Уоллер. Я рад, что такое событие сегодня произошло», — цитирует Макея пресс-служба МИД Белоруссии.

Отметим, в Белоруссии нет мэров. Александр Лукашенко лично назначает руководителей местных властей, включая председателя Минского горисполкома. В США должность мэра является выборной. Кроме того, министр иностранных дел Белоруссии забыл или не знал, что в первые годы после Великой Отечественной войны БССР была советской республикой, как и все республики единой страны — Союза Советских Социалистических Республик.

В официальном сообщении о подходе Макея к прессе сказано также: «Я убежден, что такие шаги и эмоционально, и содержательно способствуют сближению белорусского и американского народов. И это очень важно, потому что мы должны смотреть друг на друга не через оружейные прицелы, а должны разговаривать друг с другом, иметь откровенный диалог».

«Мы сейчас находимся с Соединенными Штатами Америки как раз на этапе поступательного расширения позитивной атмосферы в наших отношениях. Я убежден, что эта тенденция продолжится, потому что с обеих сторон есть готовность к полной нормализации наших отношений. Мы маленькая страна, мы понимаем какую роль играют Соединенные Штаты Америки в мире и будут играть, и мы заинтересованы в полномасштабном, полноценном восстановлении отношений с Соединенными Штатами», — сказал Макей.

«Я могу «продать» маленький секрет: на одной из последних встреч, в которой с нашими американскими партнерами принимал участие господин Временный поверенный Скотт Роланд, наш президент сказал: «так давайте мы Вас назначим Послом». Но, к сожалению, это зависит не от нас», — добавил Макей.

Как сообщало ИА REGNUM, последним послом США в Белоруссии была Карен Стюарт, которую Александр Лукашенко 30 декабря 2007 года пообещал «вышвырнуть» из республики, а также «уйти от доллара». Обострению отношений между Минском и Вашингтоном способствовало введение США санкций против официального Минска, в частности — в отношении белорусского госконцерна «Белнефтехим». В ходе дипломатического конфликта 2008 года посол Белоруссии в США Михаил Хвостов 10 марта был отозван в Минск, а 12 марта того же года посол США Карен Стюарт была отозвана в Вашингтон. С тех пор дипмиссию США возглавляет временный поверенный, хотя название сайта дипмиссии осталось прежним — посольства США в Белоруссии. Судя по публикациям «Викиликс», контакты между Вашингтоном и Минском не прерывались даже во то время, когда президент США открыто заявил, что Белоруссия, Северная Корея и некоторые другие страны «оси зла» представляют чрезвычайную опасность для американского народа и его государства.