Киев, 25 апреля, 2016, 23:49 — ИА Регнум. Польша временно прекращает реверсные поставки газа на Украину. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщила пресс-служба «Укртрансгаза».

n-tv.de Реверсные поставки газа

Сообщается, что поставки реверсного газа из Польши будут прекращены на два месяца, из-за проведения плановых ремонтных работ.

Эти работы начнутся 16 мая текущего года. Они должны обеспечить стабильность работы газотранспортной системы в период будущего отопительного сезона. Также техобслуживание ГТС необходимо для подготовки надежного накопления газа в украинских хранилищах.

Пока будут идти ремонтные работы поставки реверсного газа на Украину обеспечат Венгрия и Словакия. Однако, ранее появилась информация, что Венгрия может прекратить реверсные поставки газа на Украину.

Напомним, после государственного переворота на Украине, евромайданная хунта заявила, что собирается преодолеть газовую зависимость от России. Поскольку сделать это никак невозможно, нынешние украинские власти пошли на обман.

Дело в том, что российский газ для европейских потребителей поставляется в том числе через украинскую ГТС. Под давление США и Германии граничащие с Украиной страны Евросоюза возвращают часть российского газа на Украину. Это называется реверсные поставки газа. По сути, это тот же самый российский газ, только проданный Россией странам Евросоюза, и перепроданный ими Украине.