Германия, 25 апреля, 2016, 23:46 — ИА Регнум. На баварской АЭС Гундремминген был обнаружен компьютерный вирус, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Вредоносное программное обеспечение было замечено при подготовке инспекций в блоке В крупнейшей электростанции в Германии. Опасность для персонала или населения не существует, так как все чувствительные участки АЭС разъединены и не подключены к интернету.

Тем не менее орган надзора и Федеральное ведомство по вопросам информационной безопасности были проинформированы об инциденте.

Специалисты энергетической компании RWE должны выяснить, как вирус попал в модернизированную в 2008 году компьютерную систему.