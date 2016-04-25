Пермь, 25 апреля, 2016, 23:27 — ИА Регнум. В Пермском крае убит коммерческий директор оборонного предприятия «Кираса». Об этом сегодня, 25 апреля, пишет «Коммерсантъ».

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Сообщается, что коммерческий директор оборонного предприятия убит в собственном доме в селе Троица. По подозрению в убийстве задержан 34-летний иностранец из ближнего зарубежья, который приехал в Пермский край на заработки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Также следствие подозревает в причастности к убийству ещё двух знакомых главного подозреваемого. Правоохранительные органы проводят оперативно-следственные мероприятия по задержанию соучастников.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте задержанного.

Тело 66-летней жертвы было обнаружено в его доме с множественными ножевыми ранениями.