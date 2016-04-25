Мехико, 25 апреля, 2016, 23:23 — ИА Регнум. «Полиция Мексики применяла пытки к подозреваемым по делу об исчезновении сорока трех студентов в штате Герреро. Такое утверждение содержится в докладе Межамериканской комиссии по правам человека. Правозащитники говорят, что получили свидетельства об избиениях семнадцати человек из ста десяти подозреваемых. И одно свидетельство о попытке удушения. Комиссия также пожаловалась на нежелание полиции помогать в расследовании, в частности, на отказ предоставить ряд важных документов по этому делу. В связи с этим эксперты Межамериканской комиссии по правам человека заявили о невозможности продолжать независимое расследование преступления и покинули Мексику», сообщает Euronews.

Цитата из к/ф «Человек-волк». реж Джо Джонстон. 2010. США Оборотень

Штат Герреро в Мексике называют «пылающим», по количеству насильственных смертей он занимает первое место в стране. Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в Игуале учащиеся местного педагогического колледжа пытались устроить демонстрацию против реформы образования. Полиция по приказу теперь уже бывшего мэра Игуалы Хосе Луиса Абарки привлекла для подавления мирной акции бандитскую группировку — наркокартель Guerreros Unidos («Единые воины»). В результате 6 молодых людей были убиты на месте, 43 пропали без вести. За этим последовали массовые акции протеста в разных городах страны, вылившиеся в требование отставки президента Мексики. В ответ власти страны начали запоздалое расследование.

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