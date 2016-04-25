Берлин, 25 апреля, 2016, 23:19 — ИА Регнум. Из-за предупредительных забастовок, организованных профсоюзом Verdi, 26 апреля во многих немецких аэропортах пассажиры столкнутся с задержкой или отменой перелетов, передает Der Spiegel со ссылкой на авиакомпанию Lufthansa.

sheratonfrankfurtairport.com Аэропорт Франкфурта

Из-за разного расписания и длительности забастовок нарушения в работе аэропортов будут отличаться по времени и интенсивности.

В Мюнхене отменены все межконтинентальные рейсы. Затронуты внутренние и внутриевропейские полеты — возможны лишь 90% вылетов из и в Мюнхен.

Франкфурт сможет обслужить большую часть межконтинентальных полетов, напротив, многие рейсы по Германии и ЕС придется аннулировать. Тоже самое придется сделать с некоторыми полетами в аэропортах Ганновера, Кельна/Бонна и Дортмунда.