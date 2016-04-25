Москва, 25 апреля, 2016, 23:13 — ИА Регнум. Сбербанк России принял решение снизить ставки по вкладам физических лиц. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба кредитной организации.

fxstock.ru Сбербанк России

Сообщается, что ставки по рублевым вкладам физических лиц снижаются на 0,9% годовых, в валюте — на 0,5% годовых.

Подобное снижение связано с общим трендом на понижение ставок по вкладам физических лиц на рынке, объясняет Сбербанк.

Напомним, ранее заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов в интервью Bloomberg заявил, что не исключает снижения ставок по валютным вкладам значительно ниже 1%. Однако он подчеркнул, что к установке отрицательных ставок по валютным вкладам крупнейший российский банк пока не готов. даже несмотря на избыток ликвидности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство финансов РФ и Центробанк прогнозируют переход российской банковской системы во втором полугодии 2016 года от состояния структурного дефицита ликвидности в ситуацию профицита. Это неизбежно приведет к снижению ставок.