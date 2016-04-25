Каракас, 25 апреля, 2016, 23:06 — ИА Регнум. Венесуэльская оппозиция готова приостановить марши протеста, если начнется референдум за отставку Николаса Мадуро.

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Пока акции протеста во всех регионах страны назначены на 27 апреля 2016 года. Лидер оппозиции Энрике Каприлес заявил, что он стремится в этом году добиться отставки Николаса Мадуро и его правительства. Он уверен, что этой цели можно достичь мирным, конституционным путем. Энрике Каприлес полагает, что можно избежать конфронтации оппозиционных сил с органами правопорядка, комментирует Deutsche Welle.

Тяжелая экономическая ситуация в Венесуэле активно используется лидерами оппозиции. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта оппозиционная коалиция Венесуэлы заявила, что будет наращивать усилия, чтобы добиться отстранения от власти президента Николаса Мадуро до окончания срока его полномочий.