Ереван, 25 апреля, 2016, 23:03 — ИА Регнум. Ситуацию в Нагорном Карабахе Владимир Путин обсудил по телефону с Нурсултаном Назарбаевым Президент Армении Серж Саргсян вечером 25 апреля обсудил по телефону с госсекретарем США Джоном Керри ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

ИА REGNUM в пресс-службе президента Армении сообщили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. Уточняется, что обсуждалась ситуация, создавшаяся вследствие грубого нарушения Азербайджаном режима перемирия в зоне карабахского конфликта в начале апреля. Президент Саргсян подчеркнул, что безответственные шаги Баку нанесли большой ущерб переговорному процессу.

Госсекретарь США подтвердил полное содействие Соединенных штатов процессу мирного урегулирования конфликта.

Стороны подчеркнули, что нет альтернативы мирному урегулированию, и необходимо на базе основополагающих принципов найти взаимоприемлемые механизмы урегулирования. Была отмечена важность роли сопредседателей МГ ОБСЕ, учитывая, что это единственный международно признанный формат урегулирования.

Официальный представитель госдепартамента Джон Кирби в свою очередь сообщил, что Керри провёл также телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Они (Керри с Саргсяном и Алиевым — ИА REGNUM) обсудили в разговорах необходимость сторонам (Армении и Азербайджану) строго придерживаться перемирия в нагорно-карабахском конфликте и начать переговоры по всеобъемлющему урегулированию», — заявил Кирби на брифинге, сообщает РИА Новости.