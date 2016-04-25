Ереван, 25 апреля, 2016, 22:03 — ИА Регнум. В столице Армении взорвался пассажирский автобус. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба МЧС Армении.

armlur.am Взорвавщийся автобус

Сообщается, что взорвался пассажирский автобус в Ереване. По предварительным данным, погибли два человека. Шестеро пострадавших доставлены в медицинский центр «Армения».

На месте взрыва работает оперативная группа Национального центра кризисного управления и спасательный отряд специального назначения.

Причина взрыва пока не установлена.

Информация уточняется.