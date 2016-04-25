Йошкар-Ола, 25 апреля, 2016, 21:03 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в «Форуме действий. Регионы», который провел Общероссийский народный фронт (ОНФ) в Йошкар-Оле (Марий-Эл). Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Война с историей

Официальной повесткой дня форума были решения внутриполитических и социально-экономических проблем Северо-Запада, Поволжья и Урала. Но в период, отведенный на вопросы президенту России поднимались различные темы, в том числе, внешнеполитические.

Был поднят вопрос об информационной войне против Российской Федерации. Путин согласился с тем, что протий России действительно идет информационная война. Глава государства вспомнил свой первый президентский срок, когда ему пришлось разрешать тяжелый конфликт на Северном Кавказе.

«Вы, может быть, подзабыли, а я помню все: во время активных событий и тяжелых событий на Кавказе я всего про себя наслушался и насмотрелся», — сказал Путин.

Также президент согласился, что информационная война — это реакция «оппонентов» России на укрепление страны.

«Эффективный, суверенный игрок мало кому нужен, его стараются осадить. Если бы вели себя тише воды ниже травы, были бы хорошими для всех, но утрачивали бы значение, а следующим шагом — утрата суверенитета и перспектив на будущее», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что «оппоненты» России придумают какие-нибудь информационные атаки к Дню Победы, думским и президентским выборам.

Кроме того, российский лидер раскритиковал участие иностранных фондов в российском образовании. Путин сказал, что по его данным, в России воспитанием, не только дошкольным, но и школьным, «занимаются все, кто угодно — фонды какие-то иностранные лезут, кого-то финансируют».