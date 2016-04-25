Саранск, 25 апреля, 2016, 20:26 — ИА Регнум. Глава Мордовии Владимир Волков 25 апреля вручил ключи от квартир первым жителям жилищного комплекса «Восточный» в поселке Луховка. Новые дома построены по федеральной программе «Жилье для российской семьи» в рамках исполнения майских указов президента России Владимира Путина, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Кузьма Петров-Водкин. Новоселье. 1927

«В этом году в республике всего планируется построить 330 тыс. кв метров благоустроенного жилья. Чтобы поддержать участников программы «Жилье для российской семьи» и рынок недвижимости в целом, принято решение о возмещении части процентной ставки по ипотечным кредитам. Господдержкой может воспользоваться любой житель Мордовии, пожелавший участвовать в программе ипотечного кредитования», — заявил Волков в ходе церемонии открытия ЖК.

Напомним, что в связи с изменениями в региональном законодательстве социальная выплата на возмещение части процентной ставки по ипотечному кредиту, полученному с 8 июля 2015 года по 31 декабря 2016 года, полагается всем гражданам без учета нуждаемости в улучшении жилищных условий, совокупного дохода семьи и нормы общей площади жилого помещения на каждого члена семьи, как это было раньше.

По словам руководителя региона, стоимость одного квадратного метра жилья в ЖК «Восточный» составляет 35 тыс. рублей. Всего по программе «Жилье для российской семьи» до конца 2017 года в республике планируется построить 55 тыс. кв метров жилья — это более 1 тыс. квартир различной площади. Сегодня участниками программы являются уже более 1,5 тыс. жителей Мордовии.

О запуске в стране программы «Жилье для российской семьи» президент России Владимир Путин заявил в декабре 2013 года. Ее главная цель — стимулировать демографический рост, обеспечить недорогим, современным и качественным жильем сотни тысяч наших граждан.