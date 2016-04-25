Берлин, 25 апреля, 2016, 20:21 — ИА Регнум. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле защищает свою социальную концепцию о более позднем выходе на пенсию в ФРГ, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Андрей Шишкин. Знатный старик

Уход на пенсию должен привязываться к возрастающей продолжительности жизни и общему трудовому стажу, говорит Шойбле на заседании немецкого Форума по инфраструктуре.

Ранее глава немецкого казначейства отметил, что ввиду ускоренного старения населения в Германии трудовой стаж и продолжительность жизни должны быть приведены в «автоматическое соответствие», а возрастной ценз необходимо сделать более гибким. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) раскритиковала подход министра и депутата коалиционной партии ХДС к трудовому рынку.

В настоящее время средний пенсионный возраст в Германии составляет 65 лет, к 2029 планируется увеличение до 67 лет. Продолжительность жизни равна более 80 лет.