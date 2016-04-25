Минск, 25 апреля, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Решением Нацбанка Белоруссии с 1 мая ставка рефинансирования снижается с 24% до 22% годовых, сообщает госрегулятор.

grodno24.com Нацбанк Белоруссии

«В ближайшие месяцы ожидается дальнейшее снижение темпов роста цен. При этом процентные ставки по рублевым кредитам и депозитам сохраняются на высоком уровне. В марте 2016 года ставка по новым рублевым кредитам составила 33,4% годовых, по срочным депозитам — 24,3% годовых, что существенно превышает уровень инфляции», — сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля Нацбанк Белоруссии снизил ставку рефинансирования на 1% — до 24% годовых. В 2015 году ставка держалась на уровне 25%. До этого ставка доходила до 22,5% (2014 г.), 28,5% (2013 г.), 43% (2012 г.), 45% (2011 г.).