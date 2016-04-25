Лион, Франция, 25 апреля, 2016, 20:12 — ИА Регнум. В Интерполе опровергли информацию о том, что генеральный секретарь международной полиции запрашивал у российских правоохранительных органов дополнительную информацию по делу бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщают «РИА Новости», со ссылкой на пресс-службу Интерпола.

Эдвард Мунк. Убийца. 1910

Сообщается, что генсек Интерпола не запрашивал у российской стороны никакой дополнительной информации в отношении Ходорковского. Никаких изменений в его досье не было.

Также в Интерполе подчеркнули, что никакого изменения статуса дела Ходорковского не было с того момента, как запрос Москвы на объявления бывшего главы ЮКОСа в международный розыск был признан несоответствующим нормам и правилам Интерпола.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил, что Интерпол может вернуться к рассмотрению запроса об объявлении Ходорковского в международный розыск. Для этого России нужно подготовить соответствующие материалы.