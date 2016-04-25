Йошкар-Ола, 25 апреля, 2016, 19:58 — ИА Регнум. Государство проведет дополнительную проверку за расходованием средств, выделяемых на предоставление жилья детям-сиротам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в рамках «Форума действий. Регионы» в Йошкар-Оле 25 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Ювеналий Коровин. “Ревизор”. Мишка и Осип

«Главный вопрос здесь — в финансировании. Постепенно оно здесь растет. В позапрошлом году оно было 5,6 млрд рублей. В этом году — 7,2−7,4 млрд. Второе: вопрос в эффективности и прекращении злоупотреблений в этой сфере. Такую проверку мы обязательно проведем», — заверил президент.

«Проблема так называемого социального сиротства стоит очень остро. У нас есть СанПиНы, и предоставляемое жилье должно им соответствовать. Кто поступает иначе, уже нарушает существующие правила», — сказал Путин.

Организовать специальную программу о контроле за качеством и сроками выдаваемого жилья в рамках большой федеральной программы по представлению жилья детям-сиротам предложил руководитель Фонда помощи детям-сиротам Альберт Сарбалаев. «Проведите, пожалуйста, проверку органов исполнительной власти по предоставлению жилья детям-сиротам. Спросите их о том, куда деваются субсидии государства, выделяемые на это», — попросил он. По мнению Сарбалаева, можно контролировать процесс предоставления жилья детям-сиротам, используя успешный опыт контроля ОНФ по проблеме аварийного жилья.