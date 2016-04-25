Ереван, 25 апреля, 2016, 19:50 — ИА Регнум. Франция предлагает разместить на линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха и Азербайджана наблюдателей ОБСЕ, и системы контроля, 25 апреля в Ереване заявил журналистам госсекретарь по европейским вопросам МИД Франции Харлем Дезир.

President.am На встрече Сержа Саргсяна и Харлема Дезира

«Нужны механизмы, которые позволят контролировать соблюдение режима прекращения огня. Говоря «механизм», я имею в виду наблюдателей и электронные устройства контроля, то есть, контроль должен осуществляться как посредством технических средств, так и с помощью людей, что позволит каждую секунду проверять режим прекращения огня. Каждый раз, когда будет зафиксирован какой-либо случай нарушения прекращения огня, это позволит получить объективную информацию», — сказал Дезир.

Он также призвал стороны конфликта вернуться к переговорам, которые должны быть основан на Мадридских принципов: неприменение силы, территориальная целостность и право наций на самоопределение.

Армянская пресса уже успела противопоставить слова Харлема Дезира информации, которая появилась в ряде российских СМИ до и после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван, согласно которой планируется ввод в зону конфликта миротворцев. По мнению армянской службы радио «Свобода», примечательно, что предложение Франции о наблюдателях и электронных устройства контроля звучат на фоне активизации России в карабахском вопросе.

Госсекретарь по европейским вопросам МИД Франции Харлем Дезир прибыл в Ереван с однодневным визитом 25 апреля. Из Еревана высокопоставленный французский дипломат отбудет в Баку, где по его словам, он повторит всё то, что заявил и представил в Ереване.