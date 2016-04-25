Ростов-на-Дону, 25 апреля, 2016, 19:27 — ИА Регнум. В 2016 году гребной канал «Дон» ожидает долгожданная реконструкция. На эти цели уже запланировано 666 млн рублей. Средства будут выделены из городской казны, следует из документации, размещенной на сайте госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.

vk.com/rowing_russia Гребной канал «Дон»

Такая интересная сумма, которую уже назвали «дьявольской», пойдет на очистку акватории, дноуглубление, инженерную подготовку территории с элементами берегоукрепления. В частности, в июне-июле текущего года ожидаются подготовительные работы, затем гидромеханизированные работы, вырывание береговой линии, устройство дамбы. Работы по берегоукреплению — процесс длительный, поэтому планируется начать эту деятельность в августе 2016 года и завершить ровно через год.

С июня по сентябрь 2017 года начнется устройство монолитной железнобетонной плиты с ограждением и кольцевого автомобильного проезда и восстановление беговой дорожки. В период с октября до конца декабря 2017 года пройдут монтаж спортивного оборудования, электромонтажные работы. Завершающими станут благоустройство и озеленение, а также пусконаладочные работы.

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Напомним, что гребной канал «Дон» был возведен в 1968 году. С этого момента капитального ремонта на объекте не проводилось. Этот объект является кузницей спортивных кадров России. Многие воспитанники гребного канала «Дон» достойно защищали честь Ростовской области и России на соревнованиях различного уровня. Главный водноспортивный объект региона с 1989 года принимает всероссийские соревнования. Дистанция имеет расстояние между стартом и финишем 2 км, от трех до шести стартовых мест. На финише расположена трибуна для зрителей на 1 тыс. мест.

В современной истории «золотым» для донских гребцов стал олимпийский 2004 год, когда из Афин Николай Спинев и Сергей Федоровцев привезли награды высшего достоинства. В классе судов «Четверка парная» среди мужчин вместе с двумя напарниками они оказались сильнее всех на планете.

В 2016 году на Олимпиаде в Рио донским болельщикам предстоит поболеть за донских гребцов Юлию Попову и Ксению Ямаеву, Ивана Баландина и Георгия Ефременко.

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