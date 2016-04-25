Йошкар-Ола, 25 апреля, 2016, 19:19 — ИА Регнум. В вопросе сохранения материальных памятников исторического значения ответственность должна быть четко разделена между теми, кто за непосредственно отвечает за сохранение и реставрацию памятника, и теми, кто контролирует исполнение этой работы.

marieltour.ru Памятник В.И.Ленину. Йошкар-Ола

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ, об этом он заявил, выступая на пленарном заседании «Форума действий. Регионы» в Йошкар-Оле 25 апреля и комментируя предложение вернуть всю полноту контроля за порядком сохранения объектов культурного наследия министерству культуры России.

По его словам, представить себе Россию без материального культурного наследия трудно: «Мы в свое время долго думали и спорили над тем, как разделить здесь ответственность и что можно передать на региональный уровень из федерального».

«Я думаю, что мы здесь не учли одной чрезвычайно важной детали — не могут себя контролировать те, кто производит какие-то действия. То есть функции делания и контроля должны быть разделены», — уверен президент.