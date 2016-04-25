«Укрупнение регионов нужно соотносить с заселением заброшенных земель»
Санкт-Петербург, 25 апреля, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Укрупнение регионов и создание больших субъектов Федерации на основе нескольких существующих в ряде случаев может оказаться неэффективно с точки зрения управляемости. При этом процесс возможного объединения должен быть подчинен идее заселения и развития плохо освоенных территорий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявил член высшего совета партии «Единая Россия», советник председателя Госдумы Юрий Шувалов.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с идеей укрупнения регионов, которые «точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин».
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Говоря о возможном укрупнении регионов на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Юрий Шувалов напомнил, что эта идея обсуждается давно, но ни одного глубокого исследования последствий такой реформы не проведено.
«Очень важно, чтобы наряду с процессом создания таких урбанистических центров, как Петербург, была возможность расселения людей по территории во многом неосвоенной страны. Ведь даже между Москвой и Петербургом много заброшенных земель», — заметил советник спикера Госдумы.
В этой связи он полагает, что нельзя однозначно положительно оценить создание такого нового субъекта Федерации.
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«Сам процесс объединения должен сопровождаться задачей самодостаточности субъекта. И Петербург, и Ленобласть являются достаточно уверенными и развивающимися регионами. Можно, скорее, было бы говорить об объединении Ленобласти с другими территориями», — сказал эксперт.
Он пояснил, что в числе таких территорий могут оказаться, например, Псков и Новгород, но подчеркнул, что не хочет предлагать какое-то готовое решение, так как необходимы исследования потенциальной экономической модели новых регионов.
«Создание очень большой агломерации может привести к тому, что она может оказаться менее эффективна в управлении, чем ее составляющие», — добавил Юрий Шувалов.
Он подчеркнул, что Петербург является городом федерального значения, обладает уникальным культурным и архитектурным комплексом, поэтому не следует просто «рассматривать его как некую столицу хозяйствующего субъекта».