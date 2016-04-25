Санкт-Петербург, 25 апреля, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Укрупнение регионов и создание больших субъектов Федерации на основе нескольких существующих в ряде случаев может оказаться неэффективно с точки зрения управляемости. При этом процесс возможного объединения должен быть подчинен идее заселения и развития плохо освоенных территорий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявил член высшего совета партии «Единая Россия», советник председателя Госдумы Юрий Шувалов.

Иван Шишкин. Дорога во ржи. 1866

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с идеей укрупнения регионов, которые «точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин».

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Говоря о возможном укрупнении регионов на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Юрий Шувалов напомнил, что эта идея обсуждается давно, но ни одного глубокого исследования последствий такой реформы не проведено.

«Очень важно, чтобы наряду с процессом создания таких урбанистических центров, как Петербург, была возможность расселения людей по территории во многом неосвоенной страны. Ведь даже между Москвой и Петербургом много заброшенных земель», — заметил советник спикера Госдумы.

В этой связи он полагает, что нельзя однозначно положительно оценить создание такого нового субъекта Федерации.

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«Сам процесс объединения должен сопровождаться задачей самодостаточности субъекта. И Петербург, и Ленобласть являются достаточно уверенными и развивающимися регионами. Можно, скорее, было бы говорить об объединении Ленобласти с другими территориями», — сказал эксперт.

Он пояснил, что в числе таких территорий могут оказаться, например, Псков и Новгород, но подчеркнул, что не хочет предлагать какое-то готовое решение, так как необходимы исследования потенциальной экономической модели новых регионов.

«Создание очень большой агломерации может привести к тому, что она может оказаться менее эффективна в управлении, чем ее составляющие», — добавил Юрий Шувалов.

Он подчеркнул, что Петербург является городом федерального значения, обладает уникальным культурным и архитектурным комплексом, поэтому не следует просто «рассматривать его как некую столицу хозяйствующего субъекта».