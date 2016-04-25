Ярославль, 25 апреля, 2016, 18:57 — ИА Регнум. 25 апреля ярославские школьники посетили МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» и передали более 400 кг корма для бездомных животных, содержащихся в вольерах для временной передержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

фото сайта city-yaroslavl.ru

Корм дети собрали в течение прошлой недели в ходе специальной акции, прошедшей в детских садах и школах Дзержинского района. Помимо корма школьники привезли в «САХ» медикаменты, игрушки и подстилки для собак.

«Этой акцией мы хотели приобщить детей к толерантности. Мы надеемся, что привнеся свой вклад в создание благоприятных условий для жизни животных, ребята будут бережно и с заботой относится к братьям своим меньшим», — пояснила начальник отдела по делам несовершеннолетних города Ярославля Татьяна Обухова.

По словам сотрудников предприятия, сейчас в вольерах содержатся около 60 животных, отловленных в рамках исполнения муниципального контракта на улицах города. Ежедневно их число меняется: кого-то привозят с улицы, кого-то забирают неравнодушные горожане.

«На днях привезли нескольких щенков с улицы Спортивной. Их нашли под верандой в детском саду. У животных все есть, в корме они не нуждаются, однако помощь волонтеров лишней не будет. Собак кормят два раза в день по 200 грамм. Животным нужна любовь и ласка хозяев, остальное все есть», — подчеркнул начальник участка МУП «САХ» Сергей Веселов.

Впрочем, приют для животных в «САХ» организовался стихийно. Изначально вольеры предназначались для временной десятидневной передержки отловленных животных. При этом информация о поступивших четвероногих с их фотографиями размещается на сайте. Этого долго добивались городские зоозащитники, возмущенные махинациями с исполнением контракта на отлов бездомных животных. Согласно условиям контракта, по истечении десяти дней животное, не востребованное хозяевами, должно быть подвергнуто эвтаназии. Однако общественность и волонтеры взяли на себя заботу о питомцах «САХа». При этом зоозащитники не поддерживают те формы, в которые эта забота выливается.

«Собак пристраивают в семьи не стерилизованными, что может привести либо к их возвращению на улицу, либо к увеличению численности бездомных животных. При этом никто не контролирует ответственность новых хозяев за этих питомцев. Большие вопросы вызывает и состояние здоровья подопечных «САХа» — ветеринарная помощь обходится дорого, и люди нередко берут больных собак, сами того не зная. В городских приютах для бездомных животных вопрос стерилизации и ветеринарного обслуживания решается за счет благотворительных поступлений, причем он является приоритетным. В ситуации с передержкой в «САХе» бюджетного финансирования этих расходов нет. Но проблему необходимо решать. Иначе мы получаем круговорот собак в городской среде», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM председатель благотворительного фонда «ЯрКот» Светлана Еремеева.