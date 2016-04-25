Москва, 25 апреля, 2016, 18:52 — ИА Регнум. К субъектам МСП, а также к индивидуальным предпринимателям (ИП) предлагают применять такую санкцию, как предупреждение, вместо административного штрафа при первичном выявлении нарушений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты Владимир Плигин и Мартин Шаккум («Единая Россия»). Законопроект подготовлен в соответствии с планом антикризисных мероприятий правительства РФ в 2016 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государствення дума

Речь идет о нарушениях, выявленных впервые в ходе контрольно-надзорных мероприятий с одновременной выдачей предписания об устранении этих нарушений. Законопроектом устанавливается унифицированный механизм замены административного наказания в виде штрафа на предупреждение, применяемый в отношении ИП, предприятий малого и среднего бизнеса, а также должностных лиц этих предприятий.

Предупреждение в качестве безальтернативной санкции предлагается применять в случае соблюдения ряда условий: если правонарушение совершено впервые, если нет вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, угрозы ЧС, а также при отсутствии имущественного ущерба. Предупреждение также предлагают применять, если все нарушения со стороны бизнеса устранены, а соответствующие предписания исполнены.

По мнению авторов законопроекта, инициатива призвана «обеспечить дифференциацию условий административной ответственности субъектов малого и среднего бизнеса, предотвратить чрезмерное, не соотносимое с достигнутым уровнем социально-экономического развития Российской Федерации административное принуждение, сделать акцент на профилактике административных правонарушений, совершаемых субъектами малого и среднего бизнеса».