Калининград, 25 апреля, 2016, 18:52 — ИА Регнум. В Калининграде сегодня, 25 апреля, торжественно захоронены в братской могиле останки восьми красноармейцев. Их имена неизвестны, найдены останки были у Большой Окружной улицы на окраине города.

klgd.ru Неизвестных воинов, освободивших Европу от фашизма, похоронили с воинскими почестями

«Здесь, в районе немецкого посёлка Хох Каршау на подступах к Кёнигсбергу, в начале 1945 года шли ожесточённые бои, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель поисковой организации «Совесть» Руслан Хисамов. — Рядом с останками нашли каски, саперные лопаты и ручные гранаты. Но медальонов либо наград, которые могли бы помочь установить имена героев, на месте обнаружено не было».

Церемония захоронения прошла в сквере «Киевском» на мемориальном комплексе «Братская могила советских воинов, погибших при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года». Здесь уже покоятся более 500 красноармейцев.

«На территории Калининградской области и города Калининграда более сотни тысяч наших солдат и офицеров отдали жизни за Победу, — сказал на церемонии мэр Калининграда Александр Ярошук. — Наступление было настолько быстрое, что не успевали достойно захоранивать павших героев. Сейчас мы, внуки войны, должны сделать всё, чтобы найти и предать земле все останки погибших воинов».

Градоначальник подчеркнул, что «мы очень плотно работаем с поисковиками и вместе с ними приняли решение о том, что будем захоранивать советских воинов на мемориальных кладбищах в тех районах, где найдены останки».

«Это первое подобное мероприятие в нашем городе, и несмотря на будний день, здесь присутствует очень много молодежи (всего почтить память солдат пришли более ста калининградцев. — ИА REGNUM ) — это свидетельство того, что они помнят о подвигах дедов», — заключил мэр.

Настоятель прихода храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Марьян Позунь провёл заупокойный богослужебный чин и останки неизвестных советских воинов с воинскими почестями — тремя холостыми ружейными залпами — были погребены.