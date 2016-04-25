Йошкар-Ола, 25 апреля, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Депутата Государственной думы РФ шестого созыва, главу кировского обкома КПРФ Сергея Мамаева не пустили на мероприятие Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Форум действий. Регионы», которое проходит в Йошкар-Оле. Автомобиль депутата остановили перед автостоянкой спортивного комплекса, где проходит форум.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

«Это беспредел», — заявил Мамаев корреспонденту ИА REGNUM, рассказав, что его транспортное средство, а также автомобили помощников остановили сотрудники полиции, предполагая, что в салонах машин находится взрывчатое вещество или «взрывное устройство». У водителей проверили документы, «водителям помощников начали выписывать административку».

Мамаев считает, что появление информации о взрывном устройстве спровоцировали полицейские. При этом связаться с главой управления МВД региона Виктором Косаревым и получить внятные объяснения депутату не удалось.

«Испугались, что я приехал и расскажу ту сермяжную правду, которая есть сегодня в Марийской республике», — отметил Мамаев.

«Я хотел посмотреть, кто представляет ОНФ Кировской области и Марий Эл. Даже бы не стал выступать. Просто мне было интересно, какие вопросы обсуждаются, с учетом того, что происходит в этих регионах. Мне это было интересно, в первую очередь, как депутату Государственной думы», — пояснил парламентарий, добавив, что «очень возмущен провокацией».

«Естественно, я напишу запрос на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, что такие люди, как полковник Косарев, не могут сегодня находиться в руководстве силовых структур и такие вещи провоцировать, — негодует депутат. — Не могли мне ничего объяснить и все сбежали. В реском заехал, там им объясняют, что я не преступник».

«Я, как коммунист, полностью согласен с внешней политикой президента Владимира Путина. Что касается регионов, моя точка зрения совершенно другая — эти «удельные князьки» ведут совершенно неправильную политику, именно на региональном уровне. Ни дорог, ничего, все разворовывается, коррупция проела эту власть сверху донизу, можно так сказать», — подытожил Мамаев.

Напомним, на последних выборах на пост главы Марий Эл Сергей Мамаев был оппонентом Леонида Маркелова и в дальнейшем обращался в Верховный суд республики, а затем в ВС РФ с требованием отменить результаты голосования. Однако судебные инстанции дважды отказали представителю КПРФ в удовлетворении требований.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на выборах главы Марий Эл, которые прошли в единый день голосования, 13 сентября 2015 года, действующий руководитель республики Маркелов набрал 50,76% голосов, а приезжего коммуниста Мамаева поддержали 32,23% участников выборов.