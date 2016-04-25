Калуга, 25 апреля, 2016, 18:44 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Сегодня, 25 апреля, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил с Днём рождения председателя городского совета ветеранов Александра Унтилова.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, Александру Унтилову исполнилось 97 лет. В армию Александра призвали в 1939 году, а ратную службу он завершил в мае 1948 года, с первого дня войны участвовал в Великой Отечественной, сражался с японскими войсками на Дальнем Востоке.

Александр Унтилов освобождал калужскую землю, сражался на Курской дуге, прошёл через тяжёлые бои в Белоруссии, Прибалтике и Восточной Пруссии. В Маньчжурии Унтилов строил мосты, ремонтировал дороги, разминировал поля.

После войны Александр Унтилов работал в калужском вагонном депо, избирался депутатом горсовета. После ухода на пенсию в 1984 году Унтилов продолжает трудиться в общественных организациях города. В 2009 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин города Калуги»

Глава Калуги Александр Иванов поздравил заслуженного земляка с праздником и пожелал крепкого здоровья и долгих лет.

» Александр Яковлевич — это гордость нашего города, — подчеркнул Александр Иванов, — пример для молодого поколения, пример подлинной отваги, патриотизма и трудолюбия. Несмотря на свои годы он продолжает активно заниматься общественной работой, помогает ветеранам, участвует в патриотическом воспитании молодёжи. От всей души желаю ему крепкого здоровья и бодрости духа».