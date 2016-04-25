Йошкар-Ола, 25 апреля, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Президент РФ считает, что Росрыболовство должно поторопиться с внесением изменений в законодательство в сфере прудового вылова рыбы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ, об этом он заявил, выступая на пленарном заседании «Форума действий. Регионы» в Йошкар-Оле 25 апреля.

Степан Колесников. Рыбак. 1921

В ходе заседания руководитель крестьянского хозяйства из Марий Эл Руслан Гизатулин отметил, что в законе «Об аквакультуре» оказалось исключено понятие «прудовое рыбоводство», пруды назвали «малыми водохранилищами». По словам Гизатулина, данный закон не позволяет вылавливать рыбу таким предпринимателям, как он, и предложил дать поручение о внесении в закон «Об аквакультуре» поправок, которые создали бы нормативы по использованию водоемов.

По словам президента на сегодня закон «Об аквакультуре» вступает в противоречие с Водным кодексом: «Не додумали, когда его готовили. В соответствии с этим Водным кодексом региональные и местные власти сдавали вам эти объекты в долгосрочную и бессрочную аренду, и вы имели там право на проведение хозяйственной деятельности. Но непонятно, что такое пруд. Там не прописано как следует. А пруд — это водный объект, со всех сторон окруженный землей и не имеющий связи с другими водными объектами. Вот когда приняли новый закон, все пруды попали в разряд объектов федеральной собственности. И сразу у вас возникли проблемы».

Путин добавил, что эта проблема известна Росрыболовству: «Здесь не должно быть никаких проблем. Вопрос только в скорости принятия соответствующих решений. Надеюсь, нас услышит Шестаков (Глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков) и в ближайшее время сможет. А если ему будет тяжело — я ему помогу продвинуть эти решения и на правительственном, и на законодательном уровне для того чтобы урегулировать нестыковку между двумя законами».

Кроме того Путин обратился к ОНФ с просьбой разобраться с фактами незаконных поборов с тех, кто занимается любительской рыбной ловлей.

«На сегодняшний день ситуация такая: никто не имеет права ни с кого брать деньги за рыбную ловлю любительскую в открытых водоемах, если эти водоемы не взяты кем-то в аренду и не эксплуатируются в производственном плане. Если кто-то деньги берет, это незаконно», — напомнил президент.