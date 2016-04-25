Осло, 25 апреля, 2016, 18:28 — ИА Регнум. В марте на покрытие текущих расходов государство заимствовало из «копилки» 7.4 млрд крон ($898 млн). Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на норвежское правительственное агентство управления финансами.

topwar.ru Льётся и льётся

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе и феврале со счетов фонда выводилось по 6.7 млрд крон ($ 781 млн по курсу на тот момент), и таким образом, общая сумма трансфера по итогам трех месяцев составила 20.8 млрд норвежских крон (порядка $2.5 млрд). В этом году власти королевства впервые обратились к резервным средствам, их использование было предусмотрено проектом бюджета на текущий год.

Напомним, что согласно предварительным расчетам Центробанка, в течение 2016-го года из средств нефтяного фонда для покрытия бюджетных обязательств будет извлечено около 80 млрд крон.

Отметим также, что на данный момент в Норвегии не видят угрозы фонду национального благосостояния. Пока прибыль превышает правительственные траты, поясняет руководство фонда, объем аккумулируемых «нефтяных» доходов будет продолжать расти.

Норвежский фонд национального состояния, пенсионный фонд размером в $860, млрд является крупнейшим в мире.