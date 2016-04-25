Йошкар-Ола, 25 апреля, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил неожиданное решение проблемы плохих дорог в России. Об этом президент сказал сегодня, 25 апреля, на «Форуме действий. Регионы», который проводит Общероссийский народный фронт (ОНФ) в Йошкар-Оле (Марий Эл).

Николай Крымов. Ветреный день. Бык. 1908

Один из участников форума заявил, что к приезду Путина в Йошкар-Оле были отремонтированы несколько «убитых» дорог. Президент ответил, что он этого не заметил.

«Я, правда, не заметил, где они отремонтированы. Мы с губернатором обсуждали это», — сообщил Путин.

Затем в ходе форума активисты движения «Убитые дороги» представили видеоролик о том, как отличается стоимость и качество ремонта дорог в разных городах России.

Участник форума так прокомментировал этот ролик: «За одни и те же деньги можно получить разный результат… Как говорится, где дураков нет, там и дороги хорошие. Вы дали поручение до 2022 года…»

«Избавиться от дураков? И таким образом решить дорожную проблему?» — с иронией подхватил Путин, неожиданно найдя единственно верный вариант решения извечной российской проблемы.

«И это тоже… удвоить объемы ремонта и строительства автомобильных дорог в два раза…» — продолжил участник форума.