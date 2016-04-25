Пермь, 25 апреля, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Вступил в законную силу приговор суда в отношении жителя Перми Гайратжона Тажибаева, который обвинялся в вербовке наемников для террористической деятельности в Сирии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ.

Александр Горбаруков REGNUM ИГИЛ

Выездная коллегия Московского окружного суда рассмотрела в Перми уголовное дело Гайратжона Тажибаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.1 УК РФ «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности». Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Тажибаев попал в поле зрения сотрудников УФСБ по Пермскому краю в мае 2015 года. Оперативники установили, что Тажибаев проводил активную вербовку наемников в организацию «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), для участия в боевых действиях в Сирии против армии сирийского правительства. Однако организовать переброску жителей Пермского края в Сирию через Турцию злоумышленник не успел. Его задержали и арестовали 9 июня 2015 года.

О числе жителей Перми, которых удалось завербовать пособнику международных террористов, не сообщается.