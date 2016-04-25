Йошкар-Ола, 25 апреля, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил проверить работу нового полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в Чувашии, где в 16 раз выросли тарифы. Заявление было сделано сегодня, 25 апреля, в Йошкар-Оле на форуме Общероссийского народного форума, в котором принимают участие около 450 человек из 21 региона страны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе пленарного заседания главе государства пожаловались на выросшие в 16 раз тарифы на вывоз и размещение мусора, а также на отсутствие лицензии на работу полигона ТБО (региональный оператор — филиал ЗАО «Управление отходами»). «Знаю, кому это поручить», — сказал Владимир Путин, выразив надежду на то, «проверка будет быстрая и эффективная».

Президент также подчеркнул, что тарифов ЖКХ должен быть обоснованным, а рост платежей в 16 раз «наверное, трудно объяснить здравым смыслом». Владимир Путин заверил, что «обязательно посмотрим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая карта складирования на новом полигоне ТБО, который строится в рамках концессионного соглашения, была запущена в ноябре 2015 года и рассчитана на три крупнейших муниципалитета республики — Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарский район. Параллельно в столице закрыли Пихтулинскую свалку, давно выработавшую все сроки и действовавшую с нарушением многих нормативов. Твёрдые бытовые отходы стали размещать на современном полигоне, о чём бодро и с облегчением отрапортовали чиновники. Но тут же взвыли предприятия — основные производители отходов, коммунальщики и перевозчики ТБО: со слов перевозчиков, цены сразу взметнулись аж в 10 раз, с 43,7 рублей за куб/м в октябре до 425,22 рублей в ноябре 2015 года.

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Аналогичные цифры приводились ранее и УФАС. В прошлом году региональный оператор (филиал ЗАО «Управление отходами») уже получил предупреждение от антимонопольщиков за навязывание невыгодных условий договора. В апреле 2016 года УФАС возбудило дело в отношении Минприроды республики и филиала московского ЗАО «Управление отходами». «Признаки нарушения федерального закона о защите конкуренции выразились в действиях министерства и общества, которые привели (могут привести) к необоснованному росту стоимости на услуги ЗАО «Управление отходами» для организаций на рынке оказания услуг по хранению ТБО», — говорилось в релизе УФАС.