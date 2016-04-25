Донецк, 25 апреля, 2016, 18:04 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на Донетчине подразделения ВСУ 66 раз обстреляли позиции армии ДНР, совершив семь нарушений режима тишины. Об этом 25 апреля на брифинге заявил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин, передает ИА REGNUM.

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«Всего противник выпустил 35 мин из минометов калибра 82 и 120 мм. Кроме того, противник применял БМП, различные типы гранатометов и стрелкового оружия. Все данные о нарушениях Минских договоренностей были переданы представителям СЦКК и Миссии ОБСЕ», — сказал Басурин.

Он уточнил, что под обстрел ВСУ попали позиции ДНР в населенных пунктах: Ясиноватая, Докучаевск, Спартак, Старомихайловка и Донецк (шахта имени Абакумово). «В Старомихайловке под Донецком получила осколочное ранение мирная жительница», — рассказал Басурин.

Он также сообщил, что ВСУ продолжают концентрировать бронетехнику и артиллерию вдоль линии соприкосновения. «Кроме ранее выявленных позиций с военной техникой разведка зафиксировала в районе населенных пунктов: Гранитное, 500 м до линии соприкосновения, скопление военной техники противника в количестве пяти танков, одной БМП-2, одного самоходного артиллерийского орудия «Нона-С» калибра 120-мм и трех автомобилей с боеприпасами. Севернее населенного пункта Правдовка, 18,5 км до линии соприкосновения, выявлено местоположение четырех танков, четырех БМП, шести автомобильной техники с боеприпасами и личным составом. Архангельское, 19 км до линии соприкосновения, — концентрация до 35 автомобилей, двух ЗРК ПВО и пять БТР. Вся техника тщательно маскируется. В районе населенного пункта Донское, 12 км до линии соприкосновения, планируется сосредоточение до 1500 личного состава ВСУ, треть из которых, прошу обратить внимание, военнослужащие-срочники. Солдаты срочной службы будут распределены по передовым позициям в районе Волновахи», — подытожил Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля на брифинге в Киеве спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что вчера на Донетчине ВС ДНР совершили обстрел с. Правдовка Константиновского района Донетчины из 152-мм гаубиц «Мста-Б» (выпущено около 50 артснарядов). В результате обстрела была повреждена православная церковь (выбиты стекла). «По информации ГУР МОУ, во время стрельбы «оккупанты» корректировали огонь с помощью новейшего российского комплекса радиолокационной разведки «Зоопарк-1», — добавил Лысенко.