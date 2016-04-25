Сыктывкар, 25 апреля, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Совместную работу в этом направлении в настоящее время ведут министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми и аграрии Республики Коми. Вопросы обеспеченности сельхозпродукцией обсудили в Сыктывкаре участники республиканского совещания по развитию животноводства и ветеринарному благополучию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

pixabay.com Молоко

«Республика обеспечивает себя молоком всего на 24 процента. Это очень маленькая доля, и у нас на этот счет есть амбициозные планы — довести уровень самообеспечения до ста процентов. В условиях кризиса, когда везде идет сокращение бюджетов, увеличено в этом году финансирование сельского хозяйства на 95 миллионов рублей. Это позволит нам ввести 740 новых скотомест. Чтобы сохранить финансирование, мы должны работать лучше, выполнять плановые показатели, у нас есть потенциал для роста», — обратился к аграриям министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми Алексей Князев.

На реализацию инвестиционных проектов по строительству молочных ферм Минсельхозпрод Республики Коми намерен привлекать дополнительные средства из федерального бюджета.

Отметим, что в Республике Коми поголовье крупного рогатого скота (КРС) на начало 2016 года составило 33,9 тысячи голов, из них 19,2 тысячи голов содержатся в сельскохозяйственных организациях, 8,3 тысячи голов — в хозяйствах населения, 6,3 тысячи голов — в фермерских хозяйствах. В общем числе поголовья КРС насчитывается 15,3 тысячи коров, в том числе в сельскохозяйственных организациях — 8,9 тысячи коров, хозяйствах населения 3,8 тыс. коров, в фермерских хозяйствах — 2,6 тысячи коров.

За 2015 год всеми категориями хозяйств произведено 56 тысячи тонн молока, из них сельхозорганизации произвели 36,2 тысячи тонн, хозяйства населения — 12,9 тысячи тонн, фермерские хозяйства — 7 тысячи тонн.

Среди сельскохозяйственных организаций Республики Коми лидерами по производству молока являются ООО «Южное», ООО «Пригородный», ООО Племхоз «Изваильский — 97», ООО «Межадорское», СПК «Вишерский».

Среднегодовой удой в республике на одну фуражную корову по итогам прошлого года составил 4263 кг. Лидеры по среднегодовому удою на одну фуражную корову являются ООО «Пригородный» (6950 кг), ООО «Межадорсоке» (6726 кг), ООО «Южное» (6002 кг), ООО «Мичаин» (5848 кг), ООО «Небдинский» (5636 кг).