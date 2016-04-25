Кишинёв, 25 апреля, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Организаторы прошедших 24 апреля в столице Молдавии Кишиневе антиправительственных протестов обвинили власти в незаконном применении в отношении манифестантов нервнопаралитического газа. Как заявил 25 марта на пресс-конференции в Кишиневе один из лидеров Гражданской платформы «Достоинство и правда» (DA) Василий Нэстасе, у организаторов протеста есть доказательства, что газ распылил человек в полицейской форме, передает корреспондент ИА REGNUM.

mai.gov.md Карабинеры МВД Молдавии

Нэстасе добавил, что сам попал в зону поражения. Помимо манифестантов, по его словам, пострадали и ряд журналистов. Он также добавил, что использование нервнопаралитического газа против людей запрещено во многих странах мира. «Мы убедились, что живем не только в захваченном государстве, но и в полицейском государстве», — сказал Нэстасе.

Другой представитель платформы DA, бывший сотрудник МВД Молдавии Кирилл Моцпан утверждает, что среди полицейских были переодетые сотрудники службы охраны олигарха Владимира Плахотнюка. А в толпу, по его словам, были внедрены провокаторы, которые делали все, чтобы дестабилизировать ситуацию. «Они очень хотели развязать бойню, чтобы обвинить нас в этом. К счастью, кровопролития удалось избежать», — сказал Моцпан.

Лидер платформы DA Андрей Нэстасе заявил, что примерно двум третям сторонников оппозиции из регионов не удалось добраться до столицы из-за того, что власти полностью заблокировали междугороднее автобусное сообщение, а также запугали владельцев автотранспорта. Вместе с тем Нэстасе пообещал, что, несмотря на препятствия со стороны властей, протесты продолжатся — уже после Пасхи.

Напомним, состоявшиеся 24 апреля антиправительственные выступления в Кишиневе сопровождались столкновениями манифестантов с полицией. Стычки произошли, когда протестующие попытались приблизиться к дому, в котором проживает олигарх Владимир Плахотнюк, которого оппозиция обвиняет в узурпации власти в стране. В ход с одной стороны пошли камни и бутылки, с другой — дубинки и газовые баллоны.

В результате столкновений, по данным МВД, пострадали 14 полицейских и двое манифестантов. Один человек задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация массовых беспорядков».

По итогам протестов также была принята резолюция, главными требованиями которой являются проведение одновременно президентских и досрочных парламентских выборов, а также организации запрещенного судом референдума, который намеревалась провести платформа DA.