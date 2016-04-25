Великий Новгород, 25 апреля, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Новгородский районный суд удовлетворил ходатайство следователей и наложил арест на имущество обвиняемого в посредничестве в получении взятки главы Демянского района Александра Федорова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, арест наложен на пять земельных участков, жилой дом и административное здание в Демянском районе общей стоимостью более 5 млн рублей.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Всё что нажито непосильным трудом

С ходатайством об аресте имущества Федорова следователи выступили в рамках расследования уголовного дела по обвинению главы Демянского района в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 291.1 УК РФ («Покушение на посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава района обвиняется в том, что взял 100 тыс. рублей от главы Полновского поселения Демянского района Надежды Борисовой для бывшего сотрудника СКР Михаила Логашева, который якобы предлагал свою помощь в недопущении уголовного преследования Борисовой. Федорова задержали в его кабинете при получении денег от Борисовой в ноябре 2015 года после того, как она обратилась в ФСБ. После этого глава района начал сотрудничать со следствием и 18 ноября 2015 года передал деньги Логашеву в ресторане гостиницы «Валдайские зори», где экс-следователя задержали.

Сейчас Александр Федоров находится под арестом.