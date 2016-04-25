Вильнюс, 25 апреля, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Литовская парламентская оппозиция, которая поддерживает президента Литвы Далю Грибаускайте, считает, что правящее в Сейме большинство, создавая специальную комиссию, которая будет рассматривать утечку секретной информации, намерена на самом деле вынести импичмент президенту Дали Грибаускайте, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 апреля.

ИА REGNUM Импичмент

Сейм после представления принял на рассмотрение предложение об учреждении временной комиссии, которая должна расследовать возможное манипулирование информацией разведки и данными досудебных расследований. Лидер оппозиционного Саюдиса либералов Элигиюс Масюлис утверждает, что это якобы первый шаг в стремлении к импичменту Грибаускайте.

«Мы приняли очень четкое решение. Либералы не будут участвовать в этих сведениях счетов. Думаю, в первую очередь это недостойно и нецивилизованно. Еще вопрос, на самом ли деле такие предложения соответствуют Конституции. Очевидно, что за полгода до выборов в Сейм деятели из правящей коалиции — в первую очередь социал-демократов и партии «Порядок и справедливость», терзаемые различными внутренними проблемами, пытаются оказывать прямое давление на правоохрану, с другой стороны, это пиар-акция. На заседания будут приглашаться прокуроры, сотрудники других правоохранительных учреждений. Будут попытки психологически надавить на них. А где были коллеги до этого времени? Ведь такое расследование могло проводиться и раньше», — сказал политик в эфире радиостанции Žinių radijas.

По словам Масюлиса, очевидно, что мишенью являются президент и правоохрана, возможно, и некоторые политики из оппозиции. Через эту комиссию как инструмент якобы хотят свести счеты.

«Есть такие вопросы, где уже констатируется, что на прокуроров оказывалось влияние в отдельных расследованиях, чтобы информация сливалась. Видимо, и журналистов будут приглашать в комиссию, будет выясняться, откуда они получили ту или иную информацию, что, по сути, противозаконно. Очевидно, что все это идет вразрез с действующими законами, с политической этикой, так же с полномочиями члена Сейма и присягой», — сказал Масюлис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2013 года, после того, как новостное агентство BNS предало огласке информацию ДГБ о якобы возможных информационных атаках со стороны России на президента Литвы, по просьбе ДГБ прокуратура и Служба спецрасследований начали выяснять, каким образом секретная информация попала в СМИ.

Главным тезисом справки было то, что Россия готовит «информационные атаки против Литвы» и «компромат на президента Далю Грибаускайте».

Позже статус справки был понижен, что дало повод критикам президента Литвы заявить, что таким образом хотят обезопасить советницу президента Дайву Ульбинайте, на которую с первых дней пало подозрение, от ответственности. Сотрудники ДГБ провели обыски в квартирах журналистов, изъяли технику, а двух редакторов допрашивали почти 12 часов.

Новый виток скандала начался после того, как прокуратура Литвы вынуждена была признать, что в досудебном расследовании о раскрытии государственной тайны прослушивались и записывались телефонные разговоры 17 работников новостного агентства BNS.

Позже это было признано незаконными действиями. В итоге дело передали в суд, а бывшую советницу Грибаускайте Дайву Ульбинайте оправдали. Она вновь вернулась на работу в администрацию президента Литвы. Часть правящей коалиции считает, что президент лично даёт распоряжения «сливать» секретную информацию тогда, когда это для неё выгодно, что противоречит закону и Конституции и может трактоваться, как нарушение присяги.