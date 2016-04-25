Чебоксары, 25 апреля, 2016, 17:33 — ИА Регнум. В городах Чувашии завершается отопительный сезон и подводятся предварительные итоги его проведения. Сегодня, 25 апреля, отопление начали отключать в Чебоксарах и в Новочебоксарске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Январь, 2016 г. Авария на теплотрассе в Чебоксарах

На планерке в администрации столицы Чувашии перед коммунальными службами поставлена задача подготовки к новому отопительному сезону, чтобы не допустить аварий в новый зимний период. Напомним, 1 января 2016 года из-за повреждения трубопровода теплотрассы по улице Шумилова без тепла оставались 57 жилых домов, две школы и три детских сада — всего в зону отключения попали около 10 тыс. человек.

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Чебоксарские власти отметили, что, несмотря на тёплую погоду, значительные перепады дневных и ночных температур не позволили отключить тепло в многоквартирных жилых домах, поскольку, согласно нормативам, среднесуточная температура воздуха должна превышать +8 градусов. Собственники жилых помещений могут принять решение об отключении подачи тепла в многоквартирном доме, не дожидаясь повышения среднесуточной температуры до нормативной, однако не многие об этом знают, как следствие — в своих квартирах чебоксарцам приходилось открывать форточки.

«Горожане оплачивают услуги отопления, когда фактически в них не нуждаются, своевременное отключение подачи тепла позволило бы сэкономить их денежные средства» — сделал замечание глава города Леонид Черкесов.

В течение межотопительного периода магистральные тепловые сети компании в Чебоксарах останутся в работе и будут функционировать в циркуляционном режиме. При неблагоприятных погодных условиях режим отопления любым потребителем может быть восстановлен с подачей соответствующей заявки в адрес ресурсоснабжающей организации.

Ресурсоснабжающим организациям Новочебоксарска также рекомендовано прекратить подачу тепла в случае установления в течение пяти дней температуры воздуха выше 8 градусов тепла.