Челябинск, 25 апреля, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Поддержка импортозамещения в России будет сохранена. Об этом на заседании комиссии по импортозамещению, которое прошло в Челябинске, заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов REGNUM Дмитрий Медведев

По его словам, поддержка импортозамещения сохранится на уровне 2015 года. Как пишет «Российская газета», в 2015 году из федерального бюджета на импортозамещение было выделено 53,5 млрд рублей, а ещё 20 млрд были выделены из Фонда развития промышленности. Плюс к этому, порядка 73 млрд вложили компании. В результате 2015 год отметился запуском более 800 инвестиционных проектов.

Также Дмитрий Медведев открыл в Челябинске производство магистральных насосов и электронасосных агрегатов, которые будет выпускать АО «Транснефть — Нефтяные насосы». Он нажал символическую кнопку. Как отметили в пресс-службе предприятия, запущенный в работу завод по производству магистральных насосов и электронасосных агрегатов на их основе — это уникальное высокотехнологичное предприятие, создающее в России полный цикл производства магистральных и подпорных нефтяных насосов. Завод полностью обеспечит ОАО «АК «Транснефть» всеми типоразмерами насосного оборудования, исключит зависимость от иностранных поставщиков и позволит наладить снабжение указанным оборудованием других предприятий ТЭК. Строительство завода было осуществлено в рекордно короткие сроки — с февраля по декабрь 2015 года. В декабре 2015 года было начато опытное производство продукции.

Глава правительства в ходе торжественной церемонии отметил, что новое предприятие является ярчайшим примером ухода от импортной зависимости в нефтегазовой промышленности, то есть примером импортозамещения.«Российская промышленность в целом достаточно успешно справляется с поставленной задачей — обеспечение страны собственной продукцией. Сегодняшнее событие тому яркое подтверждение. Программа импортозамещения обеспечена государственной поддержкой», — подчеркнул Дмитрий Медведев.Что же касается нового предприятия, то его проектная мощность предприятия составляет 180 штук в год, в том числе 160 штук в год — горизонтальных насосов и 20 штук в год — вертикальных насосов. Предусмотрена возможность расширения мощностей производства насосного оборудования для других отраслей промышленности. План производства насосного оборудования АО «Транснефть Нефтяные Насосы» до 2020 года предусматривает изготовление 758 штук. Ежегодно, начиная с 2016 года, планируемые отчисления в федеральный бюджет составят порядка 283 млн. руб., в региональный — 127 млн. руб. Начиная с 2018 года, предприятие будет обеспечивать 100% локализацию производства электродвигателей для магистральных и подпорных насосных агрегатов для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности на территории Российской Федерации, что уменьшит зависимость от иностранных производителей.Расчетный плановый объем выпуска электродвигателей мощностью до 40 МВт на заводе составляет до 300 штук в год. Планируется, что с 2018 года ежегодные отчисления предприятия в федеральный бюджет составят 150 млн. руб., в региональный — 130 млн руб.Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, глава российского правительства прибыл в Челябинск сегодня, 25 апреля. Здесь он провёл выездное заседание комиссии по импортозамещению, где обсуждались меры по реализации планов импортозамещения в промышленности в 2016 году, а также разработка и реализация программы импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе.