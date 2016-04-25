Красногорск, 25 апреля, 2016, 17:28 — ИА Регнум. С 27 апреля на территории Подмосковья по распоряжению губернатора области Андрея Воробьева будет введен особый противопожарный режим. Период обещает жителям региона высокие штрафы и полный запрет на разведение костров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

pixabay.com Костёр в лесу

По словам начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергея Полетыкина, за нарушение требований режима гражданам грозят административные штрафы, повышенные по сравнению с обычным периодом времени в 3−5 раз.

«Если в обычное время штраф составлял 5 тысяч рублей, то в особый противопожарный период за нарушение придется заплатить до 15 тысяч рублей. Эти меры направлены, прежде всего, на защиту граждан и территории Московской области», — пояснил Полетыкин.

Он также отметил, что режим, введенный губернатором, подразумевает полный запрет на разведение костров в лесах, вблизи лесных массивов, в населенных пунктах и у водоемов.

Для проведения досуга жителям области предлагают воспользоваться специально оборудованными местами или разводить костры под надзором на своих приусадебных участках. В МЧС также отмечают, что несмотря на это сжигание мусора строго запрещено.

«Сжигание мусора также запрещено. Мусор нужно собирать в мешки и выносить в места для сбора. Сжигать его ни в коем случае нельзя», — подчеркнул Полетыкин.

Отметим, что для наблюдения за ситуацией в лесах области уже применяется четырехуровневая система мониторинга — наземное патрулирование, авиационное патрулирование, видеомониторинг, а также космический мониторинг.